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Reales vencen 2-0 a Medias Blancas y Chicago llega a 20 innings sin anotar

MEDIAS BLANCAS REALES
MEDIAS BLANCAS REALES (AP)

Michael Wacha ponchó a siete mientras lanzaba pelota de cuatro hits durante ocho entradas, el venezolano Maikel García conectó un jonrón y los Reales de Kansas City vencieron el sábado 2-0 a los Medias Blancas, mientras la racha sin anotar de Chicago llegó a 20 entradas.

García abrió el juego con un jonrón como primer bate y los Reales añadieron otra carrera en la octava entrada cuando García conectó un doble y anotó con un elevado de sacrificio de Vinnie Pasquantino.

Wacha (2-0) otorgó una base por bolas antes de ceder el turno a Lucas Erceg, quien retiró la novena entrada en orden (1-2-3) para su quinto salvamento de la temporada.

Erick Fedde (0-3) cargó con la derrota tras permitir una carrera con tres hits en cinco entradas por Chicago, que anotó por última vez en la séptima entrada de una victoria 2-0 sobre Kansas City el jueves y perdió 2-0 el viernes.

El tercera base de los Medias Blancas, Tanner Murray, consiguió su primer hit en las Grandes Ligas con un sencillo en la quinta entrada.

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Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1.

Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez de 4-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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