Ramírez sale de apuros con bases llenas en extrainnings y Piratas vencen 4-3 a Cachorros

El dominicano Yohan Ramírez salió de apuros con las bases llenas en las entradas 10 y 11, y los Piratas de Pittsburgh aprovecharon un error en un tiro de Caleb Thielbar para anotar la carrera de la ventaja el sábado en una victoria 4-3 sobre los Cachorros de Chicago, que aseguró la serie de tres juegos.

Un sencillo impulsor de Alex Bregman con dos outs en la novena entrada, en un lanzamiento 0-2 del dominicano Dennis Santana, empató el marcador 3-3, pero los Piratas, líderes de la División Central de la Liga Nacional (9-5), reaccionaron y ganaron por octava vez en 10 juegos, mejorando a 2-0 esta temporada en series contra rivales de división.

El dominicano Oneil Cruz se fue de 5-4 con un doble, convirtiéndose en el primer jugador de Pittsburgh con al menos cuatro hits y tres bases robadas en un juego desde Matt Lawton el 26 de julio de 2005.

Chicago dejó a 16 corredores en base y se fue de 15-1 con corredores en posición de anotar.

El abridor de los Pirates, Braxton Ashcraft, ponchó a nueve —la mayor cifra de su carrera— en cinco entradas, mientras permitió una carrera.

El abridor dominicano de los Cachorros, Edward Cabrera, permitió tres carreras, ocho hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 2-2. El panameño Miguel Amaya de 4-0 con una anotada.

Por los Piratas, el dominicano Marcell Ozuna de 4-0 con una anotada.

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