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Bubic logra récord personal de 11 ponches y guía a Reales a vencer 2-0 a Medias Blancas

MEDIAS BLANCAS REALES
MEDIAS BLANCAS REALES (AP)

Kris Bubic ponchó a una cifra máxima en su carrera de 11, Carter Jensen conectó su cuarto jonrón y los Reales de Kansas City vencieron la noche del viernes 2-0 a los Medias Blanca de Chicago.

Bubic necesitó apenas 88 lanzamientos, 59 en la zona de strike, para completar siete entradas. El zurdo de 28 años permitió dos hits y una base por bolas y superó su anterior tope de nueve ponches, marca que había alcanzado en cinco ocasiones. Matt Strahm lanzó una octava entrada sin permitir hits y Lucas Erceg consiguió su cuarto salvamento.

Davis Martin (2-1) cargó con la derrota pese a una buena actuación para Chicago. El derecho de 29 años permitió dos carreras con siete hits en siete entradas. No otorgó boletos y ponchó a tres. Duncan Davitt debutó en las Grandes Ligas como relevista en la octava.

Jensen conectó el primer lanzamiento que vio en la séptima y la sacó a 422 pies por encima del bullpen del jardín derecho. Sus cuatro jonrones lideran a los Reales, y es el único integrante del equipo con más de dos.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1.

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Por los Reales, los venezolanos Maikel Garcia de 4-1 con una anotada y Salvador Pérez de 3-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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