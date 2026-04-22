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Reales cortan racha de derrotas con lanzamiento descontrolado en triunfo 6-5 ante Orioles

ORIOLES REALES
ORIOLES REALES (AP)

El venezolano Maikel García anotó desde tercera en un lanzamiento descontrolado que puso fin al juego, mientras los Reales de Kansas City remontaron para vencer 6-5 a los Orioles de Baltimore la noche del martes, y cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas.

Después de que García y Bobby Witt Jr. recibieran bases por bolas para abrir la novena entrada, Vinnie Pasquantino se ponchó y los corredores avanzaron a segunda y tercera por un lanzamiento descontrolado de Ryan Helsley (0-2).

Con el venezolano Salvador Pérez al bate, Helsley hizo su segundo lanzamiento descontrolado, un slider que se hundió en la tierra y fue bloqueado por el receptor Adley Rutschman, mientras García se deslizaba a toda velocidad para anotar la carrera de la victoria.

Lucas Erceg (1-1) sorteó una base por bolas al primer bateador de la novena para lograr la primera victoria de un relevista de Kansas City desde el 7 de abril.

Los relevistas de los Royals sufrieron seis derrotas durante la racha negativa, al permitir seis jonrones y registrar una efectividad de 7,71.

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Kris Bubic permitió tres carreras con cinco hits y tres bases por bolas, y ponchó a tres en seis entradas.

En 6 1/3 entradas, Shane Baz permitió cuatro carreras con ocho hits y dos bases por bolas, además de recetar cuatro ponches.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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