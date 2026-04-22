Reales cortan racha de derrotas con lanzamiento descontrolado en triunfo 6-5 ante Orioles

El venezolano Maikel García anotó desde tercera en un lanzamiento descontrolado que puso fin al juego, mientras los Reales de Kansas City remontaron para vencer 6-5 a los Orioles de Baltimore la noche del martes, y cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas.

Después de que García y Bobby Witt Jr. recibieran bases por bolas para abrir la novena entrada, Vinnie Pasquantino se ponchó y los corredores avanzaron a segunda y tercera por un lanzamiento descontrolado de Ryan Helsley (0-2).

Con el venezolano Salvador Pérez al bate, Helsley hizo su segundo lanzamiento descontrolado, un slider que se hundió en la tierra y fue bloqueado por el receptor Adley Rutschman, mientras García se deslizaba a toda velocidad para anotar la carrera de la victoria.

Lucas Erceg (1-1) sorteó una base por bolas al primer bateador de la novena para lograr la primera victoria de un relevista de Kansas City desde el 7 de abril.

Los relevistas de los Royals sufrieron seis derrotas durante la racha negativa, al permitir seis jonrones y registrar una efectividad de 7,71.

Kris Bubic permitió tres carreras con cinco hits y tres bases por bolas, y ponchó a tres en seis entradas.

En 6 1/3 entradas, Shane Baz permitió cuatro carreras con ocho hits y dos bases por bolas, además de recetar cuatro ponches.

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