Reales consiguen su 12ma victoria en 13 juegos al vencer 8-3 a Guardianes

Por segunda ocasión en su carrera, Josh Rojas impulsó cuatro carreras, Salvador Pérez conectó dos dobles y los Reales de Kansas City derrotaron el sábado 8-3 a los Guardianes de Cleveland para su 12.ª victoria en 13 juegos.

Rojas ingresó al juego como bateador emergente en la sexta entrada. Conectó un sencillo productor de dos carreras hacia el jardín izquierdo para ampliar la ventaja de Kansas City a 6-2 y añadió un cuadrangular de dos carreras en la octava. El otro juego de Rojas con cuatro carreras impulsadas fue con Arizona en 2022.

Por Cleveland, el dominicano Ángel Martínez tuvo dos hits, incluido un jonrón de dos carreras, e impulsó tres anotaciones. Los Guardianes han perdido sus últimos dos juegos después de una racha de siete victorias.

Anthony Gose (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras, mientras cinco relevistas de los Reales se combinaron para permitir una carrera y dos hits en 5 2/3 entradas.

Kansas City abrió el marcador con una sexta entrada de cuatro carreras, ya que sus primeros cinco bateadores se embasaron. El doble de Pérez al jardín izquierdo-central ante Colin Holderman (6-4) impulsó a Bobby Witt Jr. con la carrera de la ventaja.

Lynch, en su quinta apertura desde que fue movido del bullpen a la rotación de Kansas City, permitió dos carreras en 3 1/3 entradas.

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