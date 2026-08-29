Mayo y Encarnación-Strand guían a Orioles a triunfo de 4-3 sobre Atléticos en 10 entradas

Coby Mayo y Christian Encarnacion-Strand conectaron sencillos impulsores con dos outs en la 10ª entrada y los Orioles de Baltimore se impusieron el viernes 4-3 sobre los Atléticos.

Los Orioles se acercaron a dos juegos de Cleveland en la pugna por el último comodín de la Liga Americana.

El venezolano Carlos Narváez, corredor automático, comenzó la 10ª en segunda base y el novato Brady Basso (0-1) dio base por bolas intencional a Pete Alonso con un out. Jackson Holliday se ponchó después de que Gunnar Henderson entró como corredor emergente por Alonso.

Mayo y Encarnacion-Strand impulsaron una carrera cada uno para tomar ventaja de 4-2.

Brandon Young lanzó siete entradas y permitió una carrera con cinco hits y una base por bolas en una apertura por Baltimore, y se fue con ventaja de 2-1. Andrew Kittredge (3-3) lanzó una novena entrada en blanco para llevarse la victoria y el novato Alex Hoppe permitió un sencillo impulsor de Zack Gelof antes de cerrar la 10ª para su primer salvamento.

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