Caglianone batea de 6-5 con jonrón y 6 impulsadas en triunfo de Reales, 13-2 ante Azulejos

Jac Caglianone pegó un jonrón como parte de su aporte de cinco hits —la mejor marca de su carrera— y terminó con seis carreras impulsadas, otro récord personal, para que los Reales de Kansas City vapulearan el jueves 13-2 a los Azulejos de Toronto.

Noah Cameron lanzó seis sólidas entradas por los Reales.

Los Azulejos están a 3 1/2 juegos de Cleveland en la lucha por el último pasaje de comodín de la Liga Americana.

Kansas City ganó dos de tres duelos de la serie. Se ha llevado 10 de sus últimos 11 juegos y cuatro series consecutivas, incluidas dos seguidas como visitante después de comenzar la temporada 3-15-2 en series fuera de casa.

Los Reales, quienes llegaron empatados con los Gigantes con la peor foja como visitantes en las Grandes Ligas, tienen una marca de 24-45 fuera de casa esta temporada.

Cameron (9-8) permitió seis hits y dos carreras, además de recetar tres ponches.

Carter Jensen conectó un jonrón de 421 pies ante Spencer Arrighetti para abrir el juego, y Vinnie Pasquantino bateó un cuadrangular de dos carreras que coronó el sexto episodio de seis anotaciones de Kansas City y puso la pizarra 10-0.

Arrighetti (7-7), que llegó con marca de 0-2 y efectividad de 16.00 en dos aperturas de por vida contra Kansas City, permitió cuatro carreras —tres limpias— en cuatro entradas.

Vladimir Guerrero Jr. se mantuvo segundo en el orden al bate de Toronto y se fue de 3-0. El primera base dominicano batea para el peor promedio de su carrera, .260, y suma apenas siete jonrones, ninguno en casa, esta temporada.

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