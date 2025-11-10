Stay up to date with notifications from The Independent

Brown, Walsh, White y Simons lideran a los Celtics en victoria 111-107 sobre el Magic

Dick Scanlon
Domingo, 09 de noviembre de 2025 21:26 EST
CELTICS MAGIC
CELTICS MAGIC (AP)

Jaylen Brown anotó 27 puntos, y Derrick White y Jordan Walsh encestaron triples en el último minuto para llevar el domingo por la noche a los Celtics de Boston a una victoria de 111-107 sobre el Magic de Orlando.

White, quien terminó con 21 puntos, encestó un triple con 45 segundos restantes para dar a los Celtics una ventaja de cuatro puntos. Walsh hizo un triple con 13 segundos por jugarse para extender la ventaja de Boston a 110-105.

Paolo Banchero, ralentizado por problemas de faltas en la segunda mitad, anotó 14 de sus 28 puntos en el último cuarto para Orlando. Franz Wagner y Jalen Suggs anotaron 20 puntos cada uno.

Anfernee Simons de Boston anotó 25 puntos en la primera mitad.

Simons encestó tres triples y anotó los primeros 14 puntos de Boston en el segundo cuarto, ayudando a los Celtics a obtener una ventaja de 11 puntos.

Los Magic lanzaron siete de 30 (23.3%) desde la línea de tres puntos. Los Celtics lanzaron 13 de 33 (39.4%), pero encestaron cinco de ocho en el último cuarto, incluyendo dos de Walsh.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

