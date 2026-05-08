Real Madrid multa a Valverde y Tchouaméni con medio millón de euros cada uno por altercado

El Real Madrid multó a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con medio millón de euros (588.000 dólares) a cada uno por su altercado durante un entrenamiento.

Las cuantiosas multas fueron anunciadas el viernes, un día después de un forcejeo entre los mediocampistas durante la práctica. Valverde terminó en el hospital con una lesión en la cabeza.

El club español informó el viernes que ambos jugadores se pidieron disculpas mutuamente y a sus compañeros de equipo.

“Tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”, dijo el Madrid en un comunicado. “Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

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