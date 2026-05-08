Bournemouth aparta a Álex Jiménez mientras investiga publicaciones en redes sociales

Bournemouth apartó a Álex Jiménez de su convocatoria para el partido de la Liga Premier contra Fulham el sábado mientras el club investiga publicaciones en redes sociales relacionadas con el lateral derecho español.

El club inglés indicó en un comunicado el viernes que estaba “al tanto de publicaciones que circulan en redes sociales”.

“El club entiende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando”, agregó.

Jiménez, que cumplió 21 años el viernes, se formó en la cantera del Real Madrid. Completó su traspaso definitivo procedente del AC Milan en febrero, después de incorporarse inicialmente en calidad de préstamo.

Tiene contrato hasta 2031.

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