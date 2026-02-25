Real Madrid enfrentará a Benfica sin Kylian Mbappé por lesión

El Real Madrid echará de menos a Kylian Mbappé contra Benfica en el encuentro de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones.

Mbappé no fue incluido en la convocatoria para el duelo del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu debido a una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde hace algún tiempo.

Rodrygo y Jude Bellingham tampoco estarán disponibles por lesiones.

La delantera del Madrid incluirá a Vinícius Júnior, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García.

El Madrid se impuso 1-0 en el partido de ida la semana pasada en Lisboa y le basta el empate para avanzar a los octavos de final.

