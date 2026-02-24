Stay up to date with notifications from The Independent

Atlético de Madrid despacha a Brujas con tripleta de Sorloth

LIGA DE CAMPEONES
LIGA DE CAMPEONES (AP)

Al compás de una tripleta del delantero noruego Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto español goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4. Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

En el empate 3-3 en Bélgica la semana pasada, Brujas remontó tras ir dos goles abajo y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas volvió a reaccionar después de que Sorloth adelantó al Atlético a los 23. El defensor ecuatoriano Joel Ordólez empató 13 minutos después para los visitantes.

El equipo de Diego Simeone se puso 2-1 arriba por medio del tanto del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso al inicio de la segunda parte y la determinación del Brugge finalmente se quebró.

Sorloth completó su triplete con goles a los 76 y 87 nminutso para asegurar la presencia del Atlético en la siguiente ronda.

“Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico", dijo Sorloth

