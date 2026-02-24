Courtois dice estar decepcionado con Mourinho por críticas a Vinícius por racismo

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois, se mostró decepcionado con las críticas de José Mourinho a su compañero Vinícius Júnior, quien acusó de racismo a Gianluca Prestianni de Benfica.

Courtois habló el martes, un día antes de que el Madrid reciba Benfica en el partido de vuelta de los repechajes de la Liga de Campeones. La victoria 1-0 del Madrid en Lisboa la semana pasada quedó opacada por la denuncia de Vinícius de que Prestianni lo llamó “mono” después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto a la bandera de córner de Benfica.

Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius mientras lo encaraba con la camiseta cubriéndole la boca, pero la UEFA le suspendió provisionalmente por un partido y el atacante argentino no jugará el encuentro del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. Pestrianni y Mourinho, quien también está suspendido tras ser expulsado al final del partido por protestar al árbitro, aun así viajaron a Madrid.

Mourinho, antiguo entrenador del Madrid, afirmó que Vinícius no debió provocar a los aficionados del Benfica bailando frente a la bandera del Benfica para celebrar su gol de la victoria en el segundo tiempo. El técnico insinuó que siempre ocurre algo en los estadios donde juega Vinícius.

Courtois señaló que no era correcto usar la celebración de Vinícius para justificar el presunto acto de racismo.

“Mourinho es Mourinho y como entrenador vas a defender a tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador”, manifestó el arquero belga. "Lo único que me decepciona es usar el festejo de Vini. No hizo nada malo. Lo ha festejado como lo han hecho muchos rivales en nuestra contra, porque cuando nos meten un gol la euforia es el doble o el triple. Ha pasado y hay que pasar página. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”.

Mourinho no habló en la conferencia de prensa de Benfica en el Bernabéu el martes. En su lugar habló un asistente.

Vincent Kompany, el técnico del Bayern Múnico, estuvo entre quienes también criticaron a Mourinho por atacar a Vinícius tras el partido de la semana pasada.

Benfica ha defendido a Prestianni y afirmó que el jugador argentino fue víctima de una “campaña de difamación”. Lamentó que la UEFA lo suspendiera provisionalmente mientras la investigación seguía abierta.

Por su parte, el Madrid respaldó plenamente a Vinícius y el técnico Álvaro Arbeloa manifestó el martes que la UEFA tenía la oportunidad de hacer más contra el racismo.

“Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo”, declaró Arbeloa. "La UEFA siempre ha sido muy abanderada en la lucha contra el racismo y tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan y una bonita pancarta antes de los partidos y espero que aproveche la oportunidad”.

Arbeloa añadió que Vinícius, quien suma cinco goles en sus últimos cuatro partidos, estaba “muy motivado” para el encuentro del miércoles.

“Vini siempre ha demostrado mucha valentía y carácter", dijo Arbeloa. “Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad. Siempre ha sido su respuesta y lo va a ser siempre porque es un luchador. Mañana va a salir a luchar y a hacer un gran partido”.

