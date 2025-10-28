Real Madrid: Dani Carvajal se opera la rodilla derecha y podría perderse entre 2-3 meses

El lateral derecho Dani Carvajal se sometió una cirugía artroscópica y se espera que el capitán del Real Madrid esté fuera de actividad durante el resto del año.

El Madrid informó el martes que Carvajal pasó de nuevo por el quirófano para la cirugía en la rodilla derecha e indicó que la intervención fue exitosa.

El club no dio un cronograma oficial para la recuperación de Carvajal, pero se esperaba que estuviera fuera de dos a tres meses. Iniciará su rehabilitación tras una operación tras el diagnóstico sobre la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla.

Carvajal reemplazó a Federico Valverde a los 72 minutos de la victoria 2-1 contra el Barcelona en el clásico de La Liga el domingo. Carvajal jugó hasta el final, pero se quejó de dolor en la rodilla después.

Fue apenas la octava aparición del Carvajal esta temporada. El defensor de 33 años también estuvo fuera debido a una lesión muscular. Estuvo fuera durante unos nueve meses después de una grave lesión en la rodilla en 2024.

Trent Alexander-Arnold, quien había estado recuperándose de una lesión de isquiotibiales, está listo para regresar como titular en el lateral derecho.

El próximo partido del Madrid será el sábado en casa contra el Valencia.

