Real Madrid baja de la euforia del triplete de Valverde en Champions al desgaste de La Liga

Después de que Federico Valverde, por sí solo, devolviera al Real Madrid a su modo imperial en la Liga de Campeones al firmar un triplete ante el Manchester City, el 15 veces campeón de la Copa de Europa tendrá una breve inmersión de regreso en La Liga de España este fin de semana.

La memorable explosión de tres goles de Valverde en la primera mitad el miércoles impulsó una victoria 3-0 sobre el City del técnico Pep Guardiola, némesis del Madrid desde sus años al mando de los mejores equipos del Barcelona.

El triplete de Valverde se produjo después de que el gol agónico del uruguayo le dio al Madri una victoria 2-1 de visita al Celta de Vigo en la ronda anterior de la liga española.

Ahora el Madrid debe reenfocarse, aunque sea solo por un partido, en la competición doméstica, donde ha tenido dificultades últimamente y está a cuatro puntos del líder Barcelona, cumplidas 27 de 38 jornadas.

“Cuando el equipo está unido y cuando lucha por el mismo objetivo y trabajamos juntos queda demostrado que podemos lograr grandes cosas”, dijo Valverde.

El equipo de Álvaro Arbeloa recibe al Elche el sábado y, tres días después, viaja a Inglaterra para intentar rematar al City y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Barcelona recibe al Sevilla el domingo.

Partidos clave

Aunque el Elche parece un rival asequible para el Madrid, el pequeño club del sur sí logró frenar al gigante con un 2-2 en casa en noviembre.

Elche estaba en el octavo puesto hace apenas dos meses, pero se ha desplomado al 17mo y al borde de la zona de descenso.

Antes de esa victoria en Vigo inspirada por Valverde, el Madrid perdió dos veces en la liga: ante Getafe en casa y frente a Osasuna como visitante.

“Desde el primer día dije que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero necesitamos también ser un gran equipo para ganar al Manchester City o al Elche”, manifestó Arbeloa, quien quedó al mando del Madrid tras el cese en enero de Xabi Alonso. “Eso es lo que necesito que mis jugadores crean: deben ser un equipo, tener mentalidad colectiva y tener claro lo que hay qu hacer cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos”.

“Son futbolistas con una calidad diferencial, pero mejores aún si todos tienen una misma idea”, añadió.

El Barcelona también buscará vengar la derrota 4-1 en Sevilla en octubre, su peor tropiezo en la liga en esta campaña. En ese partido, los azulgranas no contaron con los lesionados atacantes Lamine Yamal y Raphinha.

Jugadores a seguir

Valverde se ha consolidado como el líder de un Madrid golpeado por las lesiones. Los seis goles que lleva esta temporada han sido desde enero, con Kylian Mbappé y Jude Bellingham lesionados.

Lamine también atraviesa un gran momento con Barcelona. El jugador de 18 años suma siete goles en sus últimas siete apariciones en La Liga, y transformó un penal cargado de presión para rescatar un empate 1-1 en Newcastle en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el martes.

Fuera de acción

Mbappé no juega desde el 21 de febrero por un problema de rodilla y sigue siendo duda para el Madrid, que además no cuenta con Bellingham ni con Éder Militão, baja por una lesión de larga duración.

La lista de lesionados del Barcelona incluye a los laterales titulares Jules Koundé y Alejandro Balde.

Fuera del campo

El Barcelona celebrará el domingo una elección para presidente del club, en la que el actual mandatario, Joan Laporta, busca otro mandato de cinco años.

