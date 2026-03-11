Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

Había incertidumbre entre los aficionados del Real Madrid antes del partido del miércoles en la Liga de Campeones contra el Manchester City.

El conjunto merengue tiene un entrenador nuevo y no probado. Había perdido recientemente dos partidos consecutivos en La Liga y el fin de semana pasado necesitó un desvío de último minuto para vencer al Celta de Vigo.

Federico Valverde disipó las dudas en unos deslumbrantes primeros 45 minutos, al anotar un sublime triplete rumbo a la victoria del Madrid por 3-0 en el partido de ida de su eliminatoria de octavos de final.

Valverde culminó un rápido contraataque y eludió al arquero Gianluigi Donnarumma con un toque sutil para marcar el primer tanto a los 20 minutos.

Siete minutos después, corrió para recibir un pase de Vinicius Junior y luego definió mediante un disparo rasante con su pierna izquierda, la menos hábil, para poner el 2-0.

El mediocampista uruguayo se guardó lo mejor para el final: controló el ingenioso globo de Brahim Díaz y luego lo elevó por encima de la pierna estirada de Marc Guéhi. Acto seguido remató de volea y batió a Donnarumma para el 3-0, tres minutos antes del descanso.

Los aficionados locales corearon su nombre mientras los equipos se retiraban.

“Increíble, uno sueña siempre con noches así", dijo Valverde a la cadena Movistar. "Agradezco a los compañeros, que me dan la confianza necesaria para poder estar bien, al cuerpo técnico, a la gente, que siempre está apoyando, nos ha ayudado, aunque sea una temporada difícil”.

Valverde consideró que quizá esta haya sido su mejor actuación vestido de blanco.

La victoria coronó lo que han sido unos meses notables para el uruguayo de 27 años. Valverde ha sido una figura versátil y fiable para el Madrid en esta temporada turbulenta, y en particular desde el inicio del año.

Kylian Mbappé, ausente por lesión ante el City, ha marcado los goles, mientras que Vinicius Junior y Jude Bellingham se han llevado los titulares.

Pero, en medio de todo, Valverde se ha mantenido como una presencia sólida y confiable en el mediocampo o como lateral, y en toda la temporada sólo se ha perdido un partido de la Liga de Campeones y uno de La Liga española.

Esa fiabilidad no tiene precio para Álvaro Arbeloa. Una noticia aún mejor para el nuevo entrenador es que Valverde parece estar alcanzando su mejor nivel.

Sin ser nunca el goleador más prolífico, Valverde ha dado un paso al frente durante las ausencias de Mbappé y Bellingham.

Los seis goles que lleva esta temporada han llegado desde enero.

“Da igual dónde lo pongas. Casi me canso de hablar de él. Es el Juanito del siglo XXI", dijo Arbeloa en referencia al dinámico jugador de las décadas de 1970 y 80. "Valverde es todo lo que debe ser un jugador del actual Madrid, se merece una noche mágica como ésta”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes