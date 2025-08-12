Zach Neto conecta dos jonrones y Angelinos el 42mo jonrón de Ohtani para vencer 7-4 a Dodgers

Zach Neto conectó su octavo jonrón para abrir un juego esta temporada y añadió otro cuadrangular en la sexta entrada para que los Angelinos de Los Ángeles superaran el lunes 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles a pesar de que Shohei Ohtani bateó su 42mo cuadrangular.

Mike Trout tuvo un sencillo de dos carreras y el cubano Yoán Moncada impulsó dos carreras para los Angelinos, quienes sorprendentemente tienen marca de 4-0 en la Serie del Freeway esta temporada.

La ventaja de los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, sobre San Diego en la División Oeste de la Liga Nacional también se redujo a solo un juego por primera vez desde el 14 de junio tras la victoria de los Padres sobre San Francisco.

Los Dodgers estaban perdiendo 7-0 antes de que Ohtani conectara un jonrón por tercer juego consecutivo, enviando un disparo en solitario a la derecha en la octava entrada. Ohtani tiene una racha de diez juegos bateando en agosto, y ha logrado cuatro jonrones entre sus nueve hits en los últimos cinco juegos de los Dodgers.

Max Muncy siguió con un jonrón de tres carreras para recortar la gran ventaja de los Angelinos, pero Connor Brogdon terminó la octava antes de que Kenley Jansen lograra su 22to salvamento.

El jardinero derecho de los Angelinos, Gustavo Campero, se lesionó mientras perseguía el batazo de Muncy hacia el porche corto. Fue retirado del campo en un carrito.

El dominicano José Soriano (8-9) permitió solo dos sencillos y dos bases por bolas mientras dominaba a los Dodgers durante seis entradas sin carreras de dos hits.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés de 3-1.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 3-2 con dos empujadas. El colombiano Gustavo Campero de 2-0 con una remolcada. El venezolano Luis Rengifo de 3-0.

