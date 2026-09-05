Rays ponen a Garrett Cleavinger en la lista de lesionados de 15 días por tensión en antebrazo

Los Rays de Tampa Bay colocaron al relevista zurdo Garrett Cleavinger en la lista de lesionados de 15 días antes del partido del sábado por la noche contra los Rangers de Texas debido a rigidez en el antebrazo y subieron al derecho Ty Johnson desde Triple-A Durham.

Cleavinger tiene marca de 4-4 con una efectividad de 4,79 en 51 apariciones. Lanzó en la victoria de los Rays por 7-6 sobre Texas el viernes por la noche, permitiendo dos hits —incluido un grand slam del venezolano Elías Díaz— y una base por bolas sin retirar a ningún bateador.

Johnson, quien nació a unos 45 millas al este de Globe Life Field en Rockwall, Texas, tenía marca de 4-1 con una efectividad de 3,03 para Durham en 21 juegos, incluidos 10 como abridor. Busca hacer su debut en las Grandes Ligas.

Para hacerle espacio a Johnson en el roster de 40 jugadores de Tampa Bay, el infielder Oliver Dunn fue designado para asignación.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP