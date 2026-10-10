Rays esperan rival en Serie de Campeonato tras ganar 101 duelos jugando el béisbol requerido

Los Rays de Tampa Bay demostraron que pueden jugar cualquier estilo de béisbol durante su barrida sobre los Yankees de Nueva York.

Mezclaron poder de fuentes acostumbradas e inesperadas y su habitual estilo que no depende de los jonrones, junto con pitcheo dominante, excelente defensa y fundamentos sólidos.

Ésa fue la fórmula que los llevó a 98 victorias en la temporada regular --tres más contra los Yankees-- y que tiene a los Rays esperando a su rival en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Tampa Bay se enfrentará a los Guardianes de Cleveland o a los Medias Blancas de Chicago. El quinto juego de esa serie se disputa la noche de este sábado.

“Creo que lo que han hecho los muchachos increíblemente bien es mostrar la capacidad de ajustarse sobre la marcha, y parte de eso es reactivo”, comentó el mánager Kevin Cash el viernes. “Por ejemplo, si tenemos a un abridor que nos está dominando o algunos emparejamientos difíciles para nosotros, tenemos la capacidad de cambiar de marcha y decir: 'bueno, vamos a ver si podemos poner a un corredor en base para abrir la entrada o colocar a un hombre en segunda y hacer que avance, o si metemos presión a la defensa cuando hay un lanzador que poncha mucho y hay un corredor en tercera con menos de dos outs, y presionamos al pitcher y a la defensa para que tengan que defender un toque de bola.

“No paso eso por alto en absoluto. Creo que eso es lo que somos. Y hay algunas noches en las que vamos a tener que salir a batear jonrones y a librar un duelo de batazos con el rival, pero hay otras noches en las que vamos a hacer todo lo posible por arañar y luchar para empujar una carrera”.

Drew Rasmussen fue tan dominante en el primer juego de la serie contra Nueva York que el jonrón solitario del mexicano Jonathan Aranda fue todo el respaldo que se necesitó.

Pero el estilo esforzado de los Rays —poner la pelota en juego, hacer que los corredores avancen, usar su velocidad y aprovechar los errores— fue la diferencia en el segundo juego. Los Yankees se desmoronaron a la defensiva y Tampa Bay les hizo pagar en una victoria por 5-2.

Los Rays remataron a Nueva York con un triunfo por 4-3 el miércoles, ayudados por jonrones del cubano Victor Mesa Jr. y Ryan Vilade, dos jugadores que se volaron la barda 25 veces en total durante la temporada regular.

Nómina más alta

Los Rays fueron David frente a los Yankees, el Goliat que abrió la temporada con la tercera nómina más alta de las Grandes Ligas: 303 millones de dólares, frente a 91 millones de Tampa Bay.

Los jugadores no estaban prestando atención a esa disparidad.

“No nos importa, y creo que eso es un reconocimiento máximo para nuestros peloteros”, manifestó Cash. “No se enfocan en eso. Llegan día tras día haciendo lo que sea para ayudarnos a ganar el juego de esa noche. Así que respeto que se hable de ello en toda la industria, pero al final esto se reduce a tener jugadores realmente buenos que se unieron esta temporada y han encontrado múltiples maneras de ganar partidos”.

En la Serie de Campeonato de la Liga Americana se medirán a un equipo con una nómina aún menor. Los Guardianes tuvieron este año la nómina más baja de 40 jugadores en el día inaugural, con 75,5 millones de dólares, y los Medias Blancas tuvieron el tercer roster más modesto al inicio de la temporada.

Sin preferencia

Los Rays tuvieron marca de 4-2 este año contra los Medias Blancas y de 5-1 frente a Cleveland. Habrán jugado apenas tres duelos en 14 días antes del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Tropicana Field la noche del lunes.

“Han tenido una gran serie; sabemos que son dos equipos muy talentosos, y me entusiasma ver cómo se desarrolla eso la noche del sábado”, señaló Cash.

Rotación de abridores

Cash no quiso nombrar a Rasmussen como su abridor para el primer juego, aunque el derecho, elegido al Juego de Estrellas, luce como la opción obvia. Llevó un juego sin hits hasta la octava entrada contra los Yankees y llegará con ocho días de descanso.

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