Habrá 5to juego en serie divisional: José Ramírez pega jonrón y Guardianes vencen a Medias Blancas

José Ramírez conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 9-5 a los Medias Blancas de Chicago para llevar su serie divisional de la Liga Americana a un quinto y decisivo duelo.

El bateador emergente Patrick Bailey también se voló la cerca por los Guardianes, quienes ganaron por segundo día consecutivo después de comenzar su postemporada con dos derrotas seguidas en casa. Jo Adell conectó un sencillo de dos carreras para coronar una sexta entrada de seis anotaciones por los campeones de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland busca remontar un déficit de 2-0 en una serie de playoffs al mejor en un máximo de cinco duelos. El último equipo que lo logró fueron los Yankees de Nueva York, en 2017, precisamente contra Cleveland.

Los equipos con ventaja de 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han terminado ganando en 83 de 93 ocasiones.

El quinto juego se realiza el sábado por la noche, de vuelta en Cleveland.

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