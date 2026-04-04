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Raynaud anota 28 puntos y ayuda a Kings en victoria frente a Pelicans

Pelicans Kings Basketball
Pelicans Kings Basketball (AP)

El novato Maxime Raynaud anotó 28 puntos y los Kings de Sacramento remontaron un déficit de 17 unidades en la primera mitad para vencer el viernes 117-113 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Raynaud acertó 11 de 14 tiros de campo y encestó 6 de 7 tiros libres. Además, sumó ocho rebotes, cuatro asistencias y dos tapones.

Nique Clifford aportó 23 puntos y siete asistencias, y Daeqwon Plowden terminó con 17 tantos. Los Kings han ganado dos duelos seguidos para mejorar a 21-57, mientras que Nueva Orleáns ha perdido siete duelos consecutivos para caer a 25-53.

Jeremiah Fears registró 28 puntos, ocho rebotes y seis asistencias por los Pelicans. Siddiq Bey añadió 20 unidades, en tanto que Zion Williamson y Trey Murphy III aportaron 13 cada uno.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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