RJ Barrett anota 25 puntos en victoria de Raptors, 128-96 sobre Grizzlies

RJ Barrett anotó 25 puntos, Brandon Ingram sumó 17 unidades y siete rebotes, y los Raptors de Toronto tomaron la ventaja en la primera mitad, la ampliaron en el tercer cuarto y se encaminaron el viernes a una paliza de 128-96 sobre los Grizzlies de Memphis.

El novato Collin Murray-Boyles, la novena selección global del draft el verano pasado, añadió 19 puntos al atinar 7 de 10 tiros para ayudar a que Toronto cortara una racha de dos derrotas. Murray-Boyles había logrado un récord personal de 20 puntos ante Sacramento el miércoles por la noche.

En su intento por evitar el minitorneo de play-in de la Conferencia Este, Toronto se mantuvo séptimo en la clasificación, aunque tiene el mismo récord que Filadelfia, ubicado en el sexto peldaño.

GG Jackson encabezó a Memphis con 30 puntos, y Cedric Coward aportó 15. Los Grizzlies perdieron por octava vez en nueve partidos. Jackson acertó 10 de 16 tiros de campo.

Una racha de 13-4 de Toronto para cerrar la primera mitad le dio a los Raptors una ventaja de 59-41 al descanso. La diferencia se estiró a 31 cerca de la marca de cinco minutos del tercer cuarto, y alcanzó 33 en el cuarto periodo.

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