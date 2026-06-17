Ávila lleva blanqueada hasta el 6to en triunfo 6-2 de Reales ante Nacionales

El venezolano Luinder Avila llevó una blanqueada hasta la sexta entrada, y los Reales de Kansas City conectaron cuatro jonrones solitarios en las primeras tres entradas de una victoria el miércoles por 6-2 sobre los Nacionales de Washington.

Carter Jensen abrió el juego con un jonrón, y John Rave, Lane Thomas y Michael Massey también se volaron la cerca, y los Reales evitaron perder la serie de tres juegos por barrida en Washington. Avila (2-3) permitió una carrera y tres hits, con una base por bolas y cinco ponches.

Jensen abrió el marcador con un batazo ante Zack Littell (6-6), y Rave añadió un jonrón en la segunda. Luego Thomas y Massey conectaron jonrones consecutivos en la tercera.

Rave pegó un triple para abrir la sexta y anotó con un toque de bola de sacrificio tipo squeeze de Isaac Collins. Bobby Witt Jr. agregó un sencillo impulsor más tarde en esa entrada.

Avila se recuperó bien después de permitir ocho carreras en 2/3 de entrada en su apertura anterior, una derrota 10-8 ante los Houston Astros. Fue retirado el miércoles con dos outs en la sexta y un corredor en primera. CJ Abrams recibió al relevista Matt Strahm con un doble impulsor, y luego anotó con el sencillo de Dylan Crews para poner el marcador 6-2.

Los Reales ganaron apenas por segunda vez en ocho juegos.

Littell permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas. Ha perdido aperturas consecutivas después de encadenar siete seguidas sin derrota.

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