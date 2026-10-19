Rasmussen brilla y Rays ganan 3-1 a Guardianes para poner 3-2 la Serie de Campeonato de la Americana

Drew Rasmussen permitió una carrera en siete entradas para su segunda victoria de postemporada, la ofensiva de Tampa Bay mantuvo una presión constante y los Rays vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland la noche del domingo para tomar ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Rays intentarán conseguir su tercer banderín de la Liga Americana y el primero desde 2020 el lunes en Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida. Desde que la Serie de Campeonato se amplió a siete juegos en 1985, los equipos visitantes que ganaron el Juego 5 para tomar ventaja de 3-2 han ganado la serie cuatro de cinco veces.

El Juego 7, si fuera necesario, sería el martes. La Serie Mundial comienza el viernes en Milwaukee, campeón de la Liga Nacional.

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