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Rasmussen brilla y Rays ganan 3-1 a Guardianes para poner 3-2 la Serie de Campeonato de la Americana

Joe Reedy
RAYS GUARDIANES
RAYS GUARDIANES (AP)

Drew Rasmussen permitió una carrera en siete entradas para su segunda victoria de postemporada, la ofensiva de Tampa Bay mantuvo una presión constante y los Rays vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland la noche del domingo para tomar ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Rays intentarán conseguir su tercer banderín de la Liga Americana y el primero desde 2020 el lunes en Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida. Desde que la Serie de Campeonato se amplió a siete juegos en 1985, los equipos visitantes que ganaron el Juego 5 para tomar ventaja de 3-2 han ganado la serie cuatro de cinco veces.

El Juego 7, si fuera necesario, sería el martes. La Serie Mundial comienza el viernes en Milwaukee, campeón de la Liga Nacional.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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