Derrick Henry asume la culpa de la derrota de los Ravens por un balón suelto clave

Derrick Henry hacía lo que ha hecho con tanto éxito durante tanto tiempo, abrirse paso con su cuerpo de 1,90 metros entre una masa de jugadores que intentaban empujar la pila hacia adelante, cuando el corredor de los Ravens de Baltimore olvidó por un momento su máxima prioridad: proteger el balón.

En un momento, los Ravens tenían el control en el cuarto periodo y estaban a minutos de una victoria trabajada ante Cleveland. Al siguiente, Henry y el linebacker de los Browns Carson Schwesinger chocaban en una jugada aparentemente rutinaria. El balón se soltó y terminó en los brazos de Tyson Campbell, de los Browns.

"Simplemente sentí que, en esa situación, era una ganancia positiva. Nunca sabes en qué podría haberse convertido”, comentó Henry.

Esta vez, terminó convirtiéndose en una derrota.

Aproximadamente media hora después de que el balón se escapó, el partido también se les fue, en un revés de 13-10. Después, Henry se paró frente a sus compañeros en un vestuario silencioso tras el juego y se disculpó.

“Le dije al equipo: ‘Échenme la culpa a mí’. Tengo que hacerlo mejor. No puedo poner al equipo en esta situación”, señaló Henry.

Aunque Henry estuvo lejos de ser el único culpable en un día en que la ofensiva de Baltimore no anotó en sus últimas nueve posesiones y la defensa permitió que el receptor abierto de los Browns Jerry Jeudy se escapara para una recepción y carrera de 33 yardas que preparó el gol de campo ganador de 37 yardas de Andre Szmyt, Henry cargó la responsabilidad directamente sobre sus anchos hombros.

“Tengo que cuidar el balón. No hay excusas para eso. Tengo que sacarlo de peligro. Tengo que ser mejor. Aunque sueno como un disco rayado con esto”, dijo el noveno corredor con más yardas por tierra de todos los tiempos en la NFL.

El balón suelto fue el primero de Henry esta temporada, aunque sumó siete en total durante sus dos primeros años en Baltimore en 2024 y 2025.

El entrenador de los Ravens, Jesse Minter, le dio crédito a Schwesinger por hacer una buena jugada. La preocupación mayor fue la manera en que los Ravens permitieron que la apática ofensiva de Cleveland aprovechara el error al avanzar 35 yardas en siete jugadas para empatarlo con una carrera de touchdown de 2 yardas de Audric Estime, quien la semana pasada estaba en el equipo de prácticas de Minnesota.

“Me gustaría que pudiéramos levantarnos y conseguir una detención justo ahí y respaldarnos unos a otros, (y) no pudimos hacerlo. Se convierte en una jugada aún más grande cuando no puedes, de alguna manera, respaldarlo con la defensa”, expresó Minter, quien se encarga de las jugadas defensivas de los Ravens.

La ofensiva de Baltimore tuvo dos oportunidades de volver a ponerse arriba, pero terminó con dos series de tres y fuera para caer a 1-1 sin el quarterback estrella Lamar Jackson, quien se perdió un segundo partido consecutivo por una lesión en el tobillo.

El suplente Tyler Huntley condujo series de anotación en cada una de las dos primeras posesiones de los Ravens, pero después hizo poco. La mejor oportunidad de anotar de Baltimore el resto del camino fue un intento de gol de campo de 49 yardas al inicio del cuarto periodo por parte de Tyler Loop que se fue desviado. El fallo mantuvo a los Browns a una anotación de distancia, y el 24º balón suelto en la carrera de Henry preparó el escenario para que Cleveland se uniera a los Ravens y Steelers en la cima de la AFC Norte con marca de 4-2.

Aunque el panorama general sigue siendo prometedor para los Ravens, particularmente con Jackson cerca de regresar, Henry consideró importante rendir cuentas ante los hombres con los que se alinea cada semana.

"Simplemente tengo que ser mejor, ser mejor para este equipo, ser mejor en mi juego (y) mejor cuidando el balón. (Los balones sueltos) no pueden pasar”, manifestó.

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