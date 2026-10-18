Deshaun Watson lidera avance para gol de campo ganador y Browns remontan 13-10 ante Ravens

Deshaun Watson se conectó con Jerry Jeudy para una ganancia de 33 yardas que preparó el gol de campo de 37 yardas de Andre Szmyt en la última jugada, y los Browns de Cleveland remontaron para superar el domingo por 13-10 a los Ravens de Baltimore.

Los Browns (4-2) le dieron al entrenador de primer año Todd Monken —excoordinador ofensivo de los Ravens— una improbable victoria sobre su antiguo equipo al apoyarse en su defensa y obtener apenas lo suficiente de Watson para generar jugadas decisivas al final.

Watson completó 16 de 26 pases para 164 yardas. El gol de campo ganador de Szmyt compensó un fallo desde 48 yardas unos minutos antes.

Huntley terminó con 19 de 31 para 165 yardas, pero los Ravens se fueron en blanco en sus últimas nueve posesiones, y Loop falló un intento de 49 yardas al inicio del cuarto periodo que habría puesto el juego con ventaja de dos anotaciones.

Después de que esa patada se fue desviada, el impulso cambió y los Browns lograron su segunda victoria en el último segundo en casa sobre un rival de división en tres semanas.

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