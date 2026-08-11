Rashee Rice de Chiefs: 30 días en cárcel de Texas, y aprendizaje tras violar libertad condicional

El receptor abierto de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, calificó los 30 días que pasó en una cárcel de Texas durante el verano como una “experiencia de aprendizaje” y un “baño de realidad”, algo que sobrellevó al rehabilitarse de una cirugía de rodilla y ver mucho al comediante Kevin Hart en televisión para mantener el ánimo.

Rice, de 26 años, fue ingresado en una cárcel del condado de Dallas el 19 de mayo por violar los términos de su libertad condicional, derivados de su papel en un accidente automovilístico que dejó a varias personas heridas en una autopista de Texas. Se había operado aproximadamente una semana antes de la condena para limpiar restos en su rodilla derecha, que le habían estado causando inflamación durante gran parte de la temporada pasada.

Rice fue liberado en junio y retomó su rehabilitación junto al quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes —quien se rehabilitaba tras su propia cirugía para reparar ligamentos desgarrados de la rodilla— en sus instalaciones de entrenamiento en Kansas City, de cara al inicio del campamento de entrenamiento.

“Fue duro. Fue duro mentalmente”, comentó Rice sobre su estancia en la cárcel el martes, la primera vez que el receptor habla públicamente sobre su temporada baja. “Me dieron formas de comunicarme con mis compañeros, así como con mi preparador físico. Más allá de los momentos difíciles ahí dentro, simplemente traté de mantenerme positivo: tanto Kevin Hart como pudiera para reírme, y comunicándome con mis compañeros afuera”.

Rice ha sido brillante para Kansas City cuando ha estado disponible: ha atrapado 156 pases para 1.797 yardas y 14 touchdowns, y ayudó a los Chiefs a ganar el Super Bowl tras la temporada 2023. Pero también se perdió partidos por una suspensión posterior al accidente automovilístico, y varias lesiones lo han mantenido fuera del campo, lo que se traduce en apenas 28 partidos disputados en sus primeras tres temporadas en la liga.

La próxima temporada es, sin duda, la más importante hasta ahora.

Rice no solo tiene mucho que demostrar ante un coro creciente de escépticos, sino que además entra en el último año de su contrato de novato. Si quiere conseguir un acuerdo lucrativo y a largo plazo en Kansas City o en otro lugar, Rice no solo debe demostrar que puede mantenerse en el campo, sino también que puede ser productivo de manera constante para una ofensiva que lo necesita desesperadamente.

“Quiero decir, es motivador”, expresó Rice sobre la inminente agencia libre. “Sinceramente, volver a estar en el campo con mis hermanos ahora mismo es motivador. Eso es para el futuro. Y yo solo me estoy enfocando en lo que está pasando ahora, que es mejorar para el equipo”.

Los Chiefs vienen de una temporada de 6-11 en la que Mahomes se lastimó la rodilla, varios otros cayeron por lesiones, y lo que alguna vez fue una de las ofensivas más destacadas de la NFL parecía una sombra de sí misma, incluso antes de que todos esos jugadores quedaran fuera.

Sin embargo, el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, gastó la mayor parte de su capital del draft en reforzar la defensa, incluidas sus dos selecciones de primera ronda, y el movimiento más importante para ayudar a la ofensiva fue firmar al MVP del Super Bowl Kenneth Walker III para que sea su corredor principal.

Por lo demás, los Chiefs apuestan a que Rice y los también receptores abiertos Xavier Worthy y Tyquan Thornton den grandes pasos adelante en su desarrollo, mientras esperan que el ala cerrada Travis Kelce, de 36 años, todavía pueda ser un receptor de pases confiable y efectivo.

“Vamos a hacer cosas increíbles”, pronosticó Rice, “no solo porque somos grandes receptores, sino porque tenemos un gran cuerpo técnico a nuestro alrededor, y un gran quarterback y una gran base en general”.

Mahomes ciertamente se ha visto como su yo habitual en el campamento, moviéndose sobre su rodilla reconstruida como si nunca hubiera pasado nada. Eso es una buena señal para Rice, el juego aéreo y los Chiefs en general, mientras se preparan para la próxima temporada.

“Él fue mi motivación cada mañana”, afirmó Rice.

Le preguntaron a Rice si tenía algo que decirles a los aficionados que se sintieron decepcionados por sus problemas fuera del campo, o a los jugadores jóvenes que podrían verlo como un ejemplo. Volvió a mencionar a Mahomes y a los compañeros que han estado con él en las buenas y en las malas.

“Encuentra a alguien en quien puedas apoyarte. Encuentra a alguien con quien puedas hablar”, señaló Rice, “y básicamente no tengas miedo de expresarte, o de decir exactamente lo que tienes en mente, porque alguien está pasando por lo mismo. Hay demasiada gente en el mundo como para que no haya alguien pasando por lo mismo”.

Los Chiefs están firmando al ala defensiva Emmanuel Ogbah, quien apareció en 10 partidos con ellos durante la temporada 2019. El veterano pasó la temporada pasada con Jacksonville.

“Fue decepcionante el año que lo tuvimos. Pensé que estaba tomando ritmo y se lesionó, y no lo tuvimos al final del año”, dijo el coordinador defensivo de los Chiefs, Steve Spagnuolo. “Si forma parte de nuestro grupo, estaré entusiasmado”.

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