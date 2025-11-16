Raptors aplastan a diezmados Pacers 129-111 para concluir gira exitosa

RJ Barrett y Jakob Poeltl anotaron 22 puntos cada uno, y los Raptors de Toronto concluyeron una exitosa gira de cinco partidos como visitantes al doblegar el sábado 129-111 a los diezmados Pacers de Indiana.

Barrett encestó nueve de 17 tiros con tres triples por los Raptors, quienes ganaron cuatro partidos en el viaje y mejoraron a 6-3 como visitantes y a 8-5 en general. Poeltl acertó ocho de nueve disparos y atrapó nueve rebotes, pero solo convirtió seis de 14 desde la línea de tiros libres.

Toronto tuvo a siete jugadores con puntuaciones de dos dígitos. Brandon Ingram añadió 19 tantos. Scottie Barnes contabilizó 14 puntos, 11 rebotes y seis asistencias.

Los Raptors construyeron una ventaja de nueve puntos al medio tiempo y se alejaron gradualmente, alcanzando una diferencia de 26 unidades.

Pascal Siakam anotó 30 puntos con cinco triples para los Pacers, quienes sólo contaron con dos titulares regulares en la alineación debido a lesiones. El otro titular saludable, el base Andrew Nembhard, totalizó 22 puntos y cinco asistencias.

Los finalistas de la NBA del año pasado tienen un récord de 1-12 y carecen de siete jugadores. La última baja es el escolta Aaron Nesmith, quien se perderá al menos un mes debido a una lesión en la rodilla izquierda, dijo el entrenador Rick Carlisle antes del partido.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes