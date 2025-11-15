Antetokounmpo regresa y Bucks vencen 147-134 a Knueppel y los Hornets en tiempo extra

Giannis Antetokounmpo tuvo 25 puntos, 18 asistencias y siete rebotes en su regreso, y los Bucks superaron al exestrella de la escuela secundaria de Milwaukee, Kon Knueppel, y a los Hornets de Charlotte 147-134 en tiempo extra el viernes por la noche en un partido de la Copa NBA.

Los equipos dividieron una serie de ida y vuelta, con ambos jugando también el primer partido de duelos consecutivos. El miércoles por la noche en Charlotte, con Antetokounmpo fuera de juego debido a una tendinopatía rotuliana en su rodilla izquierda, los Hornets vencieron 111-100 a los Bucks.

Knueppel anotó un máximo de temporada de 32 puntos en su primer partido de la NBA en su ciudad natal. Seleccionado en el cuarto lugar general, pasó la temporada pasada en Duke después de liderar al invicto Wisconsin Lutheran High School al título de la División dos de Wisconsin en 2024.

Knueppel encestó dos triples tardíos para empatar en el tiempo reglamentario, el primero igualando a los Hornets a 125 con 1:34 por jugar y el segundo empatando a 129 con 21 segundos restantes. Este último llegó después de que él mismo capturara el rebote tras un fallo en una clavada de Miles Bridges. Antetokounmpo —quien también tuvo siete pérdidas de balón— lanzó un tiro al aire al sonar la bocina para Milwaukee, enviando el partido a tiempo extra.

Kyle Kuzma lideró a los Bucks con 29 unidades y diez rebotes. Ryan Rollins añadió 20 puntos.

Bridges también tuvo 32 tantos para Charlotte. LaMelo Ball tuvo 16 y diez asistencias, y Moussa Diabate añadió 15 unidades y 11 rebotes.

Pat Connaughton también tuvo un regreso a casa, pero no logró anotar en diez minutos en su primer partido en Milwaukee desde que fue traspasado a los Hornets en la temporada baja.

Milwaukee mejoró a 8-5 en general y 2-0 en la Copa NBA. Charlotte tiene un récord de 4-8 global y 0-2 en el torneo de temporada.

___

