Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Los 30 puntos de Edwards llevan a Wolves a su 3ª victoria seguida, 124-110 sobre Kings en Copa NBA

AP Noticias
Sábado, 15 de noviembre de 2025 00:02 EST
KINGS-TIMBERWOLVES
KINGS-TIMBERWOLVES (AP)

Anthony Edwards anotó 30 puntos y Julius Randle agregó 26 unidades y 11 rebotes por los Timberwolves de Minnesota, quienes se alejaron en el marcador durante el último cuarto para doblegar el viernes 124-110 a los Kings de Sacramento en la Copa NBA.

Donte DiVincenzo encestó cinco triples y anotó 20 puntos por los Timberwolves, quienes han ganado cuatro duelos seguidos y tienen un récord de 2-0 en la Copa NBA. Naz Reid sumó 12 puntos y 12 rebotes por Minnesota.

Domantas Sabonis lideró a los Kings con 34 puntos y 11 rebotes. Zach Lavine anotó 25 unidades, mientras que Russell Westbrook amplió su récord en la NBA con el 205º triple-doble de su carrera, al registrar 13 puntos, 14 asistencias y diez rebotes.

Sacramento, que permitió su cifra más alta de la campaña con 144 puntos en una derrota ante los Timberwolves el domingo, ha perdido cinco encuentros seguidos en general y tiene un récord de 0-2 en la Copa NBA.

Con una delantera de 92-91 después de tres cuartos, los Wolves comenzaron el último con una racha de 11-2, impulsada por dos triples de DiVincenzo. El segundo llegó después de que Jaden McDaniels se hizo de un rebote tras un tiro libre fallado por Randle y encontró a DiVincenzo, quien encestó un tiro de 32 pies para poner el marcador 103-94.

Relacionados

Después de dos canastas rápidas de los Kings, los Wolves edificaron una racha de 16-2 para dejar el encuentro prácticamente definido. El francés Rudy Gobert hizo una volcada y un tip-in en posesiones consecutivas mientras Minnesota se alejaba.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in