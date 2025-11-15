Los 30 puntos de Edwards llevan a Wolves a su 3ª victoria seguida, 124-110 sobre Kings en Copa NBA

Anthony Edwards anotó 30 puntos y Julius Randle agregó 26 unidades y 11 rebotes por los Timberwolves de Minnesota, quienes se alejaron en el marcador durante el último cuarto para doblegar el viernes 124-110 a los Kings de Sacramento en la Copa NBA.

Donte DiVincenzo encestó cinco triples y anotó 20 puntos por los Timberwolves, quienes han ganado cuatro duelos seguidos y tienen un récord de 2-0 en la Copa NBA. Naz Reid sumó 12 puntos y 12 rebotes por Minnesota.

Domantas Sabonis lideró a los Kings con 34 puntos y 11 rebotes. Zach Lavine anotó 25 unidades, mientras que Russell Westbrook amplió su récord en la NBA con el 205º triple-doble de su carrera, al registrar 13 puntos, 14 asistencias y diez rebotes.

Sacramento, que permitió su cifra más alta de la campaña con 144 puntos en una derrota ante los Timberwolves el domingo, ha perdido cinco encuentros seguidos en general y tiene un récord de 0-2 en la Copa NBA.

Con una delantera de 92-91 después de tres cuartos, los Wolves comenzaron el último con una racha de 11-2, impulsada por dos triples de DiVincenzo. El segundo llegó después de que Jaden McDaniels se hizo de un rebote tras un tiro libre fallado por Randle y encontró a DiVincenzo, quien encestó un tiro de 32 pies para poner el marcador 103-94.

Después de dos canastas rápidas de los Kings, los Wolves edificaron una racha de 16-2 para dejar el encuentro prácticamente definido. El francés Rudy Gobert hizo una volcada y un tip-in en posesiones consecutivas mientras Minnesota se alejaba.

