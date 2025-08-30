Rangers superan a Atléticos por 5-2 con jonrones de Heim y Helman

Jonah Heim y el novato Michael Helman aportaron vuelacercas para respaldar la sólida apertura de Jack Leiter, y los Rangers de Texas vencieron el viernes 5-2 a los Atléticos.

Leiter (9-7) ponchó a siete en seis entradas, permitiendo dos carreras con cinco hits a lo largo de una faena que incluyó dos bases por bolas. Hoby Milner retiró a los cuatro bateadores que enfrentó y Shawn Armstrong consiguió los últimos cinco outs para acreditarse su quinto salvamento.

Texas tomó una ventaja de 2-0 sobre Jeffrey Springs (10-9) en la segunda entrada con un elevado de sacrificio de Heim y un hit de Dylan Moore cuando había dos outs.

Dylan fue retirado cuando trató de convertir su sencillo en doble. Moore jugó su primer partido con los Rangers después de ser dado de baja por los Marineros, rivales de división, el 23 de agosto.

Heim conectó su décimo jonrón, un batazo en solitario en la quinta entrada para poner a los Rangers arriba 3-2. Helman conectó su tercer cuadrangular en sus primeros 23 turnos al bate.

El batazo de dos carreras llegó después de que el emergente mexicano Rowdy Téllez se embasó por un error de Zack Gelof en segunda con un out, para colocar la ventaja en 5-2..

Lawrence Butler inició la tercera entrada con un sencillo por los Atléticos. Gelof conectó un hit con un out y Nick Kurtz recibió una base por bolas con cuenta de 3-2 para llenar las bases. Brent Rooker empató 2-2 con un doble cuando había dos fuera.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 4-0. El cubano Adolis García de 4-0. El mexicano Téllez de 2-0 con una anotada.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-0.