Jonrón de 2 carreras de Manzardo ayuda a Guardianes a superar 4-3 a Marineros

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, Gavin Williams ponchó a ocho en siete innings y los Guardianes de Cleveland superaron el sábado 4-3 a los Marineros de Seattle.

Los Guardianes han ganado los dos primeros encuentros de la serie para acercarse a tres juegos de Seattle, que ocupa la tercera y última posición de comodín de la Liga Americana. Los Marineros han perdido siete duelos consecutivos como visitantes y tienen un récord de 5-11 desde el 13 de agosto.

El dominicano Julio Rodríguez pegó un jonrón de dos carreras en la octava entrada contra Hunter Gaddis para reducir la ventaja de Cleveland a 4-3, pero Cade Smith entró y retiró a los cuatro bateadores que enfrentó para su noveno salvamento.

Williams (9-5) dispersó cuatro hits y permitió una carrera —un jonrón del dominicano Jorge Polanco en la séptima— al ganar por sexta vez en ocho decisiones en casa esta temporada.

El jonrón de dos carreras de Manzardo contra el abridor de los Marineros, Logan Gilbert (4-6), extendió la ventaja de los Guardianes a 3-0. Steven Kwan restauró la diferencia de tres carreras en la parte baja de la séptima con un sencillo impulsor.

Bo Naylor inauguró la pizarra en la cuarta entrada con un sencillo que remolcó al dominicano José Ramírez.

El receptor de los Marineros, Cal Raleigh, líder de las mayores con 50 jonrones, se fue de 4-0 con tres ponches.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-2 con una anotada. Los dominicanos Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos producidas, Polanco de 4-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

Por los Guardianes, los dominicanos Ramírez de 3-1 con dos anotadas, Ángel Martínez de 1-0. El venezolano Brayan Rocchio de 2-0.