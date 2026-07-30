Randy Dobnak logra su 1ra victoria en 5 años en triunfo de Reales 4-0 ante Mellizos

Randy Dobnak lanzó siete entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas en cinco años en el triunfo de los Reales de Kansas City 4-0 sobre los Mellizos de Minnesota la noche del miércoles.

Dobnak (1-0) permitió cuatro imparables y una base por bolas, y ponchó a cuatro. Tuvo tres entradas de 1-2-3 y ningún corredor avanzó más allá de la segunda base.

Dobnak no ganaba un juego en las Grandes Ligas desde el 21 de mayo de 2021, cuando estaba con los Mellizos. Hizo 21 aperturas por Minnesota entre 2019 y 2021, y luego pasó la mayor parte de las siguientes cuatro temporadas lanzando para Triple-A St. Paul antes de que los Mellizos lo enviaran a Detroit en la fecha límite de cambios del año pasado.

Tyler Tolbert conectó un doble y un cuadrangular, y el venezolano Salvador Pérez sumó dos imparables, incluido su primer triple desde 2022.

El abridor de los Mellizos, Joe Ryan (6-7), quien lanzaba por primera vez desde que igualó un récord de las Grandes Ligas al permitir seis jonrones en una derrota ante los Guardianes el 20 de julio, toleró cuatro carreras con ocho hits, sin bases por bolas y con cuatro ponches en seis entradas.

El turno de Ryan en la rotación se retrasó debido a fatiga en el brazo.

Tolbert abrió la tercera entrada con una línea que se internó en el bullpen del jardín entre izquierdo y central para inaugurar la pizarra.

Los Reales duplicaron su ventaja en la cuarta cuando Pérez conectó un triple y anotó con el elevado de sacrificio de Nick Loftin. Kansas City puso el 4-0 en la quinta, ya que el doble de Carter Jensen y el sencillo de Jac Caglianone impulsaron una carrera cada uno.

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