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Jeffers impulsa 3 carreras en triunfo 11-8 de los Atléticos ante Mellizos

Ryan Jeffers se fue de 3-5 con tres carreras impulsadas, Connor Prielipp lanzó 5 entradas y dos tercios permitiendo una carrera en su regreso de la lista de lesionados y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 11-8 a los Atléticos en el juego decisivo de una serie de tres partidos.

Kody Clemens se fue de 3-5 con dos triples y una carrera impulsada, y Ryan Kreidler conectó tres dobles e impulsó una carrera por los Mellizos.

Prielipp (3-5), quien había estado fuera por una ampolla en el dedo medio, permitió dos hits y una base por bolas mientras ponchaba a cinco.

Nick Kurtz conectó un jonrón de tres carreras por los Atléticos en la sexta. Jeff McNeil y Carlos Cortes impulsaron dos carreras cada uno.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs, salió del juego en la segunda por una aparente lesión y fue reemplazado por el cubano Luis Morales. Springs (3-10) permitió cinco carreras, cuatro limpias, en un episodio y un tercio.

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El coach de bateo de los Atléticos, Chris Cron, fue expulsado por el umpire principal Chad Fairchild en la segunda.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

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