Randle anota 32 puntos y Timberwolves vencen 120-109 a Wizards

Julius Randle tuvo 32 puntos y diez rebotes, y los Timberwolves de Minnesota resistieron un ataque tardío de los Wizards de Washington para lograr una victoria el miércoles de 120-109.

Los Timberwolves, que han ganado seis de sus últimos siete juegos, estuvieron sin el alero Jaden McDaniels, quien se perdió su primer juego en dos años con un esguince en la muñeca izquierda. Naz Reid anotó 28 unidades desde el banquillo.

Kyshawn George tuvo 23 puntos para los Wizards, que han perdido 12 consecutivos.

Los Timberwolves lideraron por hasta 27 tantos, pero los Wizards cerraron la brecha en el último cuarto con un triple de George que puso el marcador 98-93 con 7:06 por jugar.

La clavada de Randle alejó a Minnesota 105-96 con 5:51 restantes, pero el tiro de media distancia de Khris Middleton acercó nuevamente a los Wizards a 106-101. Los Timberwolves nunca cedieron la ventaja y aseguraron el juego con un triple de Donte DiVincenzo que puso el marcador 116-106 con 1:29 por jugar.

