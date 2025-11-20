El quarterback Michael Penix se someterá a cirugía de rodilla, confirman los Falcons

La temporada de los Falcons de Atlanta, que ya estaba en caída libre, sufrió otro golpe el miércoles, cuando se confirmó que el quarterback Michael Penix Jr. se someterá a una cirugía para reparar el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que pondrá fin a su temporada.

Los Falcons anunciaron los planes de cirugía de Penix dos días después de informar que el jugador de 25 años sería colocado en la lista de lesionados y se perdería al menos cuatro encuentros mientras esperaba una segunda opinión sobre la gravedad de la lesión. El equipo explicó que la segunda opinión confirmó que Penix tiene un ligamento parcialmente desgarrado en la rodilla.

La pérdida de Penix deja al veterano Kirk Cousins como titular para el resto de la temporada mientras los Falcons (3-7) se preparan para jugar el domingo en Nueva Orleans.

“Nunca lo di por sentado, pero ciertamente cuando estás fuera por un tiempo y regresas, entiendes que es un privilegio”, expresó Cousins después de la práctica del miércoles.

Penix sufrió la lesión en la derrota de la semana pasada por 30-27 en tiempo extra contra Carolina, lo que extendió la racha de tropiezos de los Falcons a cinco juegos.

Easton Stick fue firmado para el roster activo desde el equipo de práctica para servir como respaldo de Cousins. El exjugador de Tampa Bay, Kyle Trask, fue firmado para el equipo de práctica.

El entrenador Raheem Morris reconoció que no se sabe si Penix se recuperará a tiempo para el inicio de la temporada 2026.

“Sería difícil para mí decir que no en este momento”, manifestó Morris, quien agregó que “confía que Mike se recuperará, haciendo las cosas que necesita hacer para llegar a ese punto, para poder salir y jugar para nosotros”.

Morris también dijo que la cirugía de fin de temporada de Penix impactaría “al 100%” el plan del equipo en la posición durante el receso previo a la próxima campaña.

“Definitivamente tienes que salir y hacer algunos planes diferentes cuando hablamos del receso, pero hablaremos de eso y lo abordaremos cuando lleguemos allí”, comentó Morris.

Si hay incertidumbre sobre el calendario de recuperación de Penix, es probable que el equipo busque ayuda en la agencia libre o en el draft.

Penix se sometió a dos cirugías de ligamento en la rodilla derecha durante su carrera universitaria. Su última cirugía de fue en 2020 en Indiana. Se transfirió a Washington en 2021.

“Me da gran tranquilidad por Michael, primero que nada sabiendo que ha pasado por esto”, dijo Morris.

Se espera que los Falcons también estén el domingo sin su principal receptor, Drake London. Morris dijo el miércoles que London, quien también tiene una lesión de rodilla, no jugará contra los Saints y su estado se analizará “semana a semana”.

