Bravos renuevan contrato con el cerrador veterano Raisel Iglesias por 1 año y 16 millones

Los Bravos de Atlanta atendieron una de sus prioridades para la próxima campaña al firmar de nuevo al cerrador Raisel Iglesias mediante un contrato por un año y 16 millones de dólares.

Atlanta anunció el acuerdo el miércoles. El derecho cubano de 35 años había completado un contrato de cuatro temporadas por 58 millones que le pagó 16 millones en cada una de las últimas tres campañas.

Los Bravos también adquirieron a Mauricio Dubón, procedente de los Astros de Houston a cambio de Nick Allen en un canje de jugadores de cuadro.

Dubón, de 31 años, participó en 133 juegos con Houston la temporada pasada y bateó para .241, además de ganar su segundo Guante de Oro como jugador multifuncional de cuadro. También ganó un Guante de Oro en 2023.

El hondureño devengó un salario de 5 millones de dólares este año y es elegible para el arbitraje salarial. Puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

Allen es elegible para el arbitraje por primera vez y puede convertirse en agente libre después de la temporada 2029.

Iglesias logró 29 salvamentos en 34 oportunidades en 2025. Cerró fuerte después de un comienzo irregular.

Registró una efectividad de 4.42 en 39 juegos en la primera mitad antes de un final dominante. Su promedio de carreras limpias admitidas fue de 1.76 en la segunda mitad y tuvo éxito en sus últimas 18 oportunidades de salvamento después del 28 de julio.

Fue la racha más larga sin un rescate fallido durante el cierre de la campaña en las mayores.

En general, Iglesias tuvo una efectividad de 3.21. Sus 29 salvamentos ocuparon el noveno lugar en las mayores y el cuarto en la Liga Nacional.

El acuerdo con Iglesias libera al gerente general de Atlanta, Alex Anthopoulos, para centrarse en otras necesidades, incluido el campocorto.

Iglesias se convirtió en el 40º lanzador con 250 salvamentos en su carrera el 16 de septiembre contra Washington. Es uno de apenas cinco relevistas activos en alcanzar este hito. Terminó la temporada con 253 salvamentos en su carrera.

En general, a lo largo de cuatro temporadas con Atlanta, Iglesias tiene una efectividad de 2.35. Comenzó su carrera con Cincinnati en 2015 y lanzó para los Angelinos de Los Ángeles en 2021 y 2022.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes