Randle anota 30 puntos por Timberwolves, que vencen a Hornets 122-105

Julius Randle anotó 30 puntos para llevar el sábado a los Timberwolves de Minnesota hacia una victoria por 122-105 sobre los Hornets de Charlotte.

Fue el primer triunfo de Minnesota desde que su astro Anthony Edwards quedó fuera de actividad por una lesión.

Sin Edwards, quien presenta una distensión en el tendón de la corva derecha, Minnesota había perdido partidos en casa contra Denver y los Lakers de Los Ángeles.

Donte DiVincenzo y Naz Reid añadieron 18 puntos cada uno, Rudy Gobert totalizó 14 unidades y 15 rebotes, mientras que Jaden McDaniels sumó 14 tantos para Minnesota.

Miles Bridges anotó 30 puntos y LaMelo Ball facturó 18 puntos, siete rebotes y ocho asistencias para liderar a Charlotte, que ha perdido sus últimos tres partidos.

Charlotte ganaba por 56-50 al medio tiempo antes de que Minnesota dominara el tercer cuarto 36-18 para tomar una ventaja de 86-74 en el último periodo. El juego sólido de los Timberwolves se extendió al cuarto período, donde eventualmente construyeron una ventaja de 20 puntos.

Minnesota encestó 17 de 36 triples (47.2%).

