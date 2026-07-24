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Outman pega jonrón de 3 vueltas y Dingler impulsa carrera del triunfo de Tigres, 4-3 ante Reales

REALES-TIGRES
REALES-TIGRES (AP)

James Outman conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada, Dillon Dingler pegó un doble que rompió el empate en la octava y los enrachados Tigres de Detroit vencieron el jueves 4-3 a los Reales de Kansas City.

Los Tigres han ganado 14 de 19 juegos, lo que podría persuadir a la franquicia de conservar a Tarik Skubal y emprender una carrera hacia los playoffs, en lugar de traspasar al dos veces ganador del Cy Young antes del 3 de agosto, la fecha límite de canjes.

Drew Anderson (4-4) permitió una carrera en la octava entrada y Kyle Finnegan entró con dos en base y un out en la novena, y salió del apuro con una doble matanza para su segundo salvamento.

John Schreiber, de Kansas City, estaba a un out de salir de la séptima con ventaja de dos carreras, pero Outman conectó su recta con cuenta de 2-2 apenas por encima de la cerca del jardín derecho para poner el encuentro 3-2.

Josh Rojas empató el juego 3-3 por los Reales con un sencillo impulsor en la octava entrada. Dingler conectó un doble impulsor ante Steven Cruz (2-3) en la parte baja.

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Isaac Collins rompió el empate sin carreras con un jonrón de dos carreras en la sexta entrada y Randy Dobnak lanzó cinco entradas sin permitir anotación por los Reales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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