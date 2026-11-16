Rams ganan su 4to juego seguido y aplastan a Cardinals 34-6 tras lento inicio

Matthew Stafford lanzó para 249 yardas y tres touchdowns, Blake Corum sumó 100 yardas por tierra y los Rams de Los Ángeles superaron un inicio lento para conseguir su cuarta victoria consecutiva al vencer 34-6 a los Cardinals de Arizona el domingo.

Los Ángeles terminó imponiéndose con comodidad en una victoria abultada pese a no contar con piezas clave de su ofensiva, en particular en la posición de receptor, con Puka Nacua (rodilla/dedo del pie) y Davante Adams (isquiotibial) fuera por lesión.

Fue un debut con altibajos para el quarterback novato de los Cardinals, Carson Beck, quien hizo algunos buenos lanzamientos al inicio y completó 11 de 18 pases para 108 yardas, pero también lanzó dos intercepciones.

Los Cardinals han perdido 11 partidos consecutivos en casa, en una racha que ya dura 427 días. La mala racha se acerca al récord de la liga de 14, establecido por los Cowboys de Dallas en 1988-89 y por los Rams de San Luis de 2008 a 2010.

Los Rams (6-4) perdían 6-3 hacia el final del segundo cuarto, pero cambiaron el impulso con dos touchdowns en los últimos 1:06 de la primera mitad para irse al descanso con ventaja de 17-6.

Stafford encontró al ala cerrada Tyler Higbee en la parte trasera de la zona de anotación para un touchdown de 5 yardas que puso el marcador 10-6 con 1:06 por jugar.

En la siguiente serie ofensiva de los Cardinals, Devin Duvernay no pudo controlar un pase de Beck y el balón salió hacia arriba, donde fue interceptado por Kamren Kinchens, quien lo devolvió hasta la yarda 32 de Arizona.

Tres jugadas después, Stafford conectó con Xavier Smith en un pase corto que se convirtió en un touchdown de 22 yardas después de que Smith rompiera varias tacleadas camino a la zona de anotación.

Los Rams se despegaron en el tercer cuarto, al anotar con una carrera de touchdown de 1 yarda de Corum para poner el marcador 24-6. Beck lanzó otra intercepción en la siguiente serie y Los Ángeles aprovechó cuando Stafford conectó con Davis Allen para un sencillo touchdown de 19 yardas y tomar ventaja de 31-6.

Los Cardinals (3-7) apenas lograron 123 yardas totales y la mayoría llegaron cuando el resultado ya estaba decidido. ___

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