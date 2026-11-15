Hubbard ayuda a los Panthers a vencer 20-17 a los Saints y mantener el liderato de la NFC Sur

Chuba Hubbard acumuló 172 yardas desde la línea de golpeo y corrió para dos touchdowns, y un gol de campo de 54 yardas de Ryan Fitzgerald cuando el tiempo expiraba impulsó a los Panthers de Carolina a una victoria de 20-17 sobre los Saints de Nueva Orleans el domingo, con el liderato de la División Sur de la NFC en juego.

La patada ganadora llegó después de que los árbitros sancionaran al esquinero de los Saints Kool-Aid McKinstry por interferencia de pase de 30 yardas, lo que le dio a Carolina el balón en la yarda 36 de Nueva Orleans con 21 segundos por jugar.

Hubbard corrió para 92 yardas y además sumó 80 yardas en cinco recepciones para Carolina (4-5), que ganó pese a cometer 17 castigos para 152 yardas. Los Saints (3-6), en contraste, cometieron apenas tres castigos, pero el último les costó el partido menos de 30 segundos después de que Charlie Smyth conectara un gol de campo de 55 yardas para empatarlo 17-17.

Carolina, que ganaba 7-0 al descanso, estaba arriba apenas 10-7 cuando una recepción de touchdown de 4 yardas de Alvin Kamara le dio a Nueva Orleans la ventaja 14-10 con 3:49 por jugar.

Pero Bryce Young utilizó pases cortos a Hubbard para ganancias de 29 y 34 yardas y así preparar la segunda carrera corta de touchdown de Hubbard, que puso de nuevo al frente a Carolina con 1:49 restante.

Tyler Shough, a quien le interceptaron un pase y perdió un balón suelto durante el partido, condujo a Nueva Orleans hasta colocarlo en posición para el gol de campo del empate de Smyth.

Young terminó con 17 completos de 30 intentos para 200 yardas sin pérdidas de balón. Shough registró 25 completos de 35 para 187 yardas. El receptor novato de los Saints Jordyn Tyson atrapó 11 pases para 80 yardas. ___

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