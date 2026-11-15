Colts en apuros logran lo justo para vencer por 24-22 a Dolphins y cortar racha de 5 derrotas

Daniel Jones lanzó un pase de touchdown, Seth McGowan anotó con una carrera de 4 yardas y Adetomiwa Adebawore recuperó un balón suelto en la zona de anotación el domingo para ayudar a los Colts de Indianapolis a resistir y vencer 24-22 a los Dolphins de Miami.

Los Colts (3-7) cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas apenas cinco días después de que traspasaran a sus dos principales receptores —Keenan Allen y Josh Downs— en la fecha límite de canjes.

Pero retuvieron a Jones y al corredor estelar Jonathan Taylor, quien se despidió de los aficionados de los Colts la semana pasada, pero volvió a uniformarse y terminó con 103 yardas totales.

Algunos aficionados llevaron bolsas en la cabeza y Jones fue abucheado con fuerza en la segunda mitad con cada pase incompleto o error ofensivo. Terminó con 11 completos en 22 intentos para 108 yardas y dos intercepciones. Los Colts corrieron para 172 yardas.

Kyle McCord tuvo un sólido debut como titular con Miami (1-8), que perdió por tercera vez consecutiva. Completó 17 de 32 para 209 yardas, corrió para un touchdown y perdió un balón suelto en lugar de Malik Willis, quien fue colocado en la lista de reservas lesionados a inicios de esta semana. Ollie Gordon II corrió 20 veces para 76 yardas.

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