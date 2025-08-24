Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Ramos conecta sencillo de dos carreras en la 9ª y los Gigantes remontan 4-3 ante Cerveceros

Associated Press
Domingo, 24 de agosto de 2025 18:36 EDT
GIGANTES CERVECEROS
GIGANTES CERVECEROS (AP)

El boricua Heliot Ramos conectó un sencillo de dos carreras contra Trevor Megill con dos outs en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco se recuperaron para vencer el domingo 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Gigantes estaban abajo 3-2 cuando Matt Chapman conectó un doble al inicio y el venezolano Luis Matos logró un sencillo con un out en la novena. Megill ponchó al bateador emergente dominicano Rafael Devers antes de dar un boleto a Jung Hoo Lee para llenar las bases.

Megill (5-3) ha desperdiciado tres de sus últimas cuatro oportunidades de salvamento, aunque esta fue la primera vez que los Cerveceros terminaron perdiendo el juego.

Ryan Walker permitió un sencillo con dos outs a Sal Frelick en la parte baja de la novena antes de ponchar al bateador emergente Anthony Seigler para lograr su undécimo salvamento. El venezolano José Buttó (4-3) lanzó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Por los Gigantes, el dominicano Willy Adames de 3-2. El venezolano Wilmer Flores de 4-1 con una anotada.

Relacionados

Por los Cerveceros, el venezolano Andruw Monasterio de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in