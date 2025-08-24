Tucker conecta dos jonrones y remolca cinco para Cachorros que vencen 12-1 a Angelinos

Kyle Tucker conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras para que los Cachorros de Chicago aplastaran el sábado por la noche 12-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

Reese McGuire añadió un grand slam e igualó su récord personal con cinco carreras impulsadas para ayudar a los Cachorros a ganar por séptima vez en nueve juegos. Ocupan el primer lugar en la carrera por el comodín de la Liga Nacional y están a seis juegos del primer lugar, Milwaukee, en la División Central de la Liga Nacional.

Cade Horton (8-4) permitió tres hits en seis entradas sin carreras y Ben Brown se encargó del resto para lograr su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Tucker ha conectado tres jonrones en dos noches tras una sequía de 25 juegos.

El cubano Victor Mederos (0-2) y Carson Fulmer fueron responsables de las 12 carreras de los Cachorros.

El jonrón de Adell en la séptima, su 29º, puso fin a la posibilidad de blanqueada de Chicago.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 3-1.

Por los Cachorros, el boricua Willi Castro de 5-2 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.