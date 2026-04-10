Reynolds pega jonrón y los Piratas blanquean 2-0 a los Cachorros

Bryan Reynolds conectó un jonrón de dos carreras y Carmen Mlodzinski lanzó pelota de seis hits hasta la sexta entrada, lo que ayudó el viernes a los Piratas de Pittsburgh a vencer 2-0 a los Cachorros de Chicago.

Pittsburgh fue maniatado por Shota Imanaga antes de abrirse paso contra Caleb Thielbar en la séptima. Ryan O'Hearn pegó un sencillo abriendo la entrada para el primer hit de los Pirates en la fría tarde, y Reynolds mandó el siguiente lanzamiento de Thielbar profundo al jardín izquierdo para su tercer jonrón.

Pittsburgh ganó por séptima vez en nueve juegos desde su inicio de 1-3.

Chicago se fue de 0 de 8 con corredores en posición de anotar y dejó a 11 corredores en base. Ian Happ aportó dos de los seis hits del equipo.

Imanaga ponchó a nueve y dio una base por bolas en seis entradas. El zurdo japonés tiró 68 de 100 lanzamientos en la zona de strike.

Thielbar (1-1) lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras en sus primeras cuatro apariciones de este año.

Mason Montgomery (1-0) reemplazó a Mlodzinski , ponchó a Pete Crow-Armstrong y otorgó base por bolas a Carson Kelly antes de abanicar al bateador emergente Matt Shaw para el último out de la entrada.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 2-1.

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