La NFL publicará el jueves su calendario de la temporada regular

La NFL publicará su calendario completo de la temporada regular el jueves.

El anuncio realizado el viernes se acopla a los últimos dos años, cuando el calendario se dio a conocer durante la segunda semana de mayo.

La liga ya anunció que los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles se enfrentarán en Melbourne, Australia, en la primera semana.

Ese partido se transmitirá en horario estelar en Estados Unidos a las 8:35 de la noche (tiempo de Nueva York) el 10 de septiembre. Melbourne está 14 horas por delante de Nueva York y 17 horas por delante de Los Ángeles y San Francisco, lo que significa que el partido comenzará a las 10:35 de la mañana del día siguiente en Australia.

El partido entre los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas en Río de Janeiro se disputará en la Semana 3 (27 de septiembre).

Los otros siete enfrentamientos internacionales se anunciarán el miércoles en el programa “Good Morning Football” de la NFL Network.

Se espera que durante la semana se vayan conociendo fechas de otros partidos clave. Por lo general, las cadenas anuncian uno de sus encuentros estelares durante los llamados “up-fronts” para anunciantes.

Los Seahawks de Seattle comenzarán la defensa de su título del Super Bowl en el partido inaugural el 9 de septiembre. El rival no ha sido anunciado.

La NFL podría optar por una revancha inmediata del Super Bowl 60, ya que está programado que los Patriots de Nueva Inglaterra visiten Seattle. La temporada pasada, la revancha del Super Bowl 59 entre Filadelfia y Kansas City se escenificó en la Semana 2.

Otras posibilidades incluyen a Chicago, Kansas City, Dallas o Los Angeles Chargers.

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