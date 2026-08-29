Rafaela inicia relevo en triunfo de Medias Rojas 6-0 ante Yankees

Ceddanne Rafaela se repuso de haber calculado mal un elevado al jardín central en la cuarta entrada para sacar a un corredor en el plato, un día después de cometer dos outs en las bases, y conectó un sencillo impulsor en una novena entrada de cuatro carreras, mientras los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado por 6-0 a los Yankees de Nueva York en el primer juego de una doble cartelera diurna-nocturna.

El novato Jake Bennett (9-6) volvió a maniatar a los Yankees, al permitir tres hits en seis entradas. Bennett ponchó a siete, no dio bases por bolas y ha permitido una carrera y seis hits en 12 1/3 entradas en dos aperturas de su carrera contra Nueva York.

El venezolano Wilyer Abreu conectó un jonrón ante Carlos Rodón (4-3) en la primera, y los Medias Rojas volvieron a colocarse a dos juegos de los Yankees por el primer comodín de la Liga Americana y la ventaja de local en la postemporada.

El venezolano Andruw Monasterio amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y anotó con el doble impulsor de Nick Sogard.

Después de que el dominicano Amed Rosario se embasó por un error de tiro del antesalista Caleb Durbin en la cuarta y avanzó por un passed ball de Rutschman, el venezolano Heliot Ramos elevó una pelota al jardín central.

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