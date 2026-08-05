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Ezequiel Durán impulsa 4 carreras y Rangers vencen 5-4 a Gigantes para cortar racha de 6 derrotas

GIGANTES-RANGERS
GIGANTES-RANGERS (AP)

Ezequiel Durán impulsó cuatro carreras, la última con un doble que puso fin al juego, y los Rangers de Texas superaron el martes 5-4 a los Gigantes de San Francisco para cortar una racha de seis derrotas consecutivas.

Era su peor seguidilla de la temporada, y había tumbado a los Rangers del liderato del Oeste de la Liga Americana.

Durán resolvió el duelo con un batazo que botó y se metió en las gradas del jardín derecho, una entrada después de conectar una línea que dio un bote y pegó en esa pared para un doble de dos carreras que puso a los Rangers arriba por 4-2.

El dominicano también conectó un sencillo impulsor en la primera entrada, un día después de irse de 4-4 en el primer juego de la serie.

Jake Burger, quien ingresó en la parte alta de la novena como reemplazo defensivo, abrió la parte baja con un doble ante Dylan Smith (0-4), el sexto lanzador de los Gigantes.

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San Francisco empató en la novena cuando el bateador emergente Bryce Eldridge conectó un sencillo de dos carreras ante el cerrador estelar Jacob Latz (3-1). Fue el tercer salvamento desperdiciado de Latz en 24 oportunidades esta temporada.

Permitió dos hits y una base por bolas, además de realizar un lanzamiento descontrolado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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