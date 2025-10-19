Quinshon Judkins anota tres touchdowns en la victoria 31-6 de los Browns ante Dolphins

Quinshon Judkins anotó tres touchdowns y los Browns de Cleveland rompieron una racha de tres derrotas seguidas al vencer el domingo 31-6 a los Dolphins de Miami.

Judkins, la selección número 36 en el draft de abril, corrió para 84 yardas en 25 acarreos. Es el primer corredor de los Browns con tres anotaciones por tierra en un juego desde Nick Chubb en 2022.

El esquinero Tyson Campbell, adquirido de los Jaguars de Jacksonville el nueve de octubre, devolvió una intercepción para un touchdown en la primera jugada de la segunda mitad y los Browns (2-5) superaron la barrera de los 17 puntos por primera vez en 12 juegos.

Rayshawn Jenkins añadió una intercepción y una recuperación de balón suelto, ya que los Browns lograron cuatro balones recuperados en un juego por primera vez en casi dos temporadas.

Dillon Gabriel completó 13 de 18 para 116 yardas en un juego en el que el pase fue un lujo debido a la fuerte lluvia y el viento durante la primera mitad. Fue el primer juego como titular en casa para el novato seleccionado en la tercera ronda, quien consiguió su primera victoria en la NFL.

Miami (1-6) solo logró un par de goles de campo de Riley Patterson. Tua Tagovailoa lanzó tres intercepciones por segunda semana consecutiva y tuvo un índice de pasador de 24,1, el más bajo de su carrera, al completar 12 de 23 para 100 yardas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes