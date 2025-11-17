Purdy lanza tres TDs tras lesión en el pie y 49ers vencen 41-22 a Cardinals

Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown en su regreso tras una lesión en el dedo del pie, Christian McCaffrey anotó dos touchdowns por tierra y uno por recepción, y los 49ers de San Francisco vencieron el domingo 41-22 a unos desordenados Cardinals de Arizona.

McCaffrey amplió su récord en la NFL con su 17º partido en su carrera con al menos un touchdown por carrera y un touchdown de recepción. Purdy completó 19 de 26 pases para 200 yardas.

El ala cerrada George Kittle atrapó dos pases de touchdown.

Arizona perdió por sexta vez en siete partidos. Los Cardinals fueron sancionados con un récord de franquicia de 17 penalizaciones, que también fue la mayor cantidad para cualquier equipo en la NFL esta temporada. Tuvieron 11 penalizaciones en la primera mitad, empatando el récord de más penalizaciones antes del medio tiempo para cualquier equipo en los últimos 20 años.

Jacoby Brissett de Arizona fue titular en su quinto partido consecutivo en lugar del lesionado Kyler Murray y completó 47 de 57 pases para 452 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Las 47 establecieron un récord de la NFL en la temporada regular.

Michael Wilson atrapó 15 pases para un récord personal de 185 yardas. El ala cerrada Trey McBride tuvo 115 yardas de recepción y un touchdown.

